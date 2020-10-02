"Я дуже радий опинитися в Барселоні. Мені подобається, що вони довіряють мені, я збираюся зробити все можливе, щоб допомогти команді здобути всі можливі титули. Я перший американець тут – це велика честь. Я хочу розпочати відразу, бо для мене це мрія, яка здійснилася.

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Баварія – також фантастичний клуб, але я слухав своє серце. Це правильний вибір для мене. Мессі? Це фантастично грати з найкращим гравцем у світі. Я буду робити все, що потрібно, не тільки для нього, а для всіх", – наводить слова Деста Marca.

Нагадаємо, Баварія боролася за 19-річного американця, однак вчора (1 жовтня) він приєднався до Барселони.

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