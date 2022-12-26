Захисник Барселони Сержиньйо Дест все ж може спробувати свої сили на Туманному Альбіоні.

Арсенал серйозно зацікавлений у послугах 21-річного оборонця, інформує ESPN з посиланням на Marca.

Баварія вивчає можливість підписати Деста – є два варіанти переходу

Керівництво Барселони налаштоване отримати за Сержиньйо близько 45 мільйонів євро, але англійці намагатимуться знизити вартість трансферу. Також інтерес до гравця проявляють Баварія, Челсі й рідний Аякс.

Нагадаємо, Сержиньйо Дест перебрався в Іспанію саме з нідерландського клубу. Цього сезону він провів 16 матчів у всіх турнірах і відзначився трьома асистами.

Дебютував у Барселоні при Гвардіолі, а зараз продає дитячий одяг: історія "ізраїльського Мессі" з українським слідом