Рома звернула увагу на 21-річного американця, інформує Corriere dello Sport. "Вовки" перебувають у пошуках підсилення окремих позицій і правий фланг, де грає Рік Карсдорп, – не виключення.

Дест залишиться у Барселоні, попри інтерес топ-клубів Європи

Каталонці влітку прагнуть продати свого гравця і вже повісили цінник – 20 мільйонів у євровалюті. Сам Дест позитивно сприймає такий розвиток подій та майбутній трансфер у столицю Італії. Окрім "вовків", претендентами на Сержиньо називають Арсенал, Баварія, Борусія Д, Челсі та Аякс.

Нагадаємо, оборонець перебрався у Барсу у жовтні 2020 року. Цього сезону Сержиньо Дест провів 22 поєдинки у всіх турнірах і віддав три результативні паси.

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