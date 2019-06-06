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Десну покинули одразу шість футболістів

17:12 1172 Читать на русском
Десну покинули одразу шість футболістів
Михайло Сергійчук / Десна

Десна оголосила про відхід з команди одразу низки виконавців.

Тренерський штаб чернігівської команди вирішив не продовжувати співпрацю одразу з 6 гравцями, повідомляє офіційний сайт Десни.

Одразу 7 гравців покинули Олександрію: серед них – Цуріков та Лучкевич

Команду покинули: Андрій Слінкін, Темур Парцванія, Михайло Козак, Дмитро Нємчанінов, Сергій Люлька та Михайло Сергійчук. Найбільше матчів у сезоні серед цих футболістів провів лівий захисник Сергій Люлька – 14.

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Нагадаємо, Десна закінчила чемпіонату України, фінішувавши на 8-ій сходинці, програвши Кубок престижу полтавській Ворсклі.

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Теги
Десна Десна Трансфери Трансфери чемпіонату України Дмитро Нємчанінов Дмитро Нємчанінов Михайло Сергійчук Михайло Сергійчук Михайло Козак Михайло Козак Андрій Слінкін Андрій Слінкін Темур Парцванія Темур Парцванія Сергій Люлька Сергій Люлька
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