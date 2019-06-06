Десну покинули одразу шість футболістів

Євро-2020 — 18:00 315
-
Україна – Сербія: передматчева прес-конференція Младена Крстаїча
-
"Анти-Едегор": забив 9 голів у матчі ЧС, не поспішає у топ-клуб і слухає батька, який бився з легендою Манчестер ЮнайтедСвіт — 17:00 1631
-
Шахтар готовий зменшити для Роми суму відступних за ФонсекуУкраїна — 16:40 1108
-
Україна – Сербія: скаут Фенербахче відвідає поєдинок для перегляду Коноплянки – Шальке хоче позбутись хавбекаНімеччина — 13:25 1590
-
Помер Борис Деркач – екс-гравець Динамо, який шокував своєю біографієюУкраїна — 12:11 2361