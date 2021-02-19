Десна внесла в заявку на сезон чемпіонату України захисника Артема Сухоцького, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Кожушко офіційно перейшов у Пюнік

28-річний оборонець заявлений як повноцінний гравець чернігівської команди, за яку виступатиме у футболці з номером 23.

Нагадаємо, Сухоцький – вихованець Динамо, за яке і дебютував на професіональному рівні. Виступав за другу команду киян. Також встиг пограти за Маріуполь, Олександрію та Зорю, звідки у січні 2018 року перейшов у Слован. Останньою командою 28-річного українця було мінське Динамо, за яке він виступав на правах оренди. Контракт з братиславською командою був розрахований до літа 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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