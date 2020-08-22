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Десна – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу

19:48 - Читать на русском
Десна – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Десна – Зоря – 3:1 / ФК Десна

Чернігівська Десна у першому турі УПЛ на власному полі впевнено здолала луганську Зорю. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

58’ Олександр Філіппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Пилип Будківський
 
Денис Фаворов 43’
43’ Денис Фаворов
58’ Олександр Філіппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Пилип Будківський

Лише під кінець першого тайму Зорі вдалось розмочити рахунок у матчі – за дві хвилини до перерви Владислав Кочергін, продемонструвавши чудові індивідуальні дії, знайшов пасом Дениса Фаворова і екс-хавбек чернігівців з близької відстані потужно пробив у ближню дев'ятку.

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По перерві Єгор Назарина "привіз" у свої ворота пенальті, який впевнено реалізував Олександр Філіппов. Згодом, після невпевненої гри кіпера луганців, першим на добиванні опинився Йоонас Тамм і збільшив перевагу Десни. Фінальну точку у матчі поставив Пилип Будківський, який вдало замкнув простріл Калітвінцева з лівого флангу.

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Зоря Зоря Десна Десна Десна - Зоря Відеоновини
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