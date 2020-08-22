Десна – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Чернігівська Десна у першому турі УПЛ на власному полі впевнено здолала луганську Зорю. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Лише під кінець першого тайму Зорі вдалось розмочити рахунок у матчі – за дві хвилини до перерви Владислав Кочергін, продемонструвавши чудові індивідуальні дії, знайшов пасом Дениса Фаворова і екс-хавбек чернігівців з близької відстані потужно пробив у ближню дев'ятку.

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По перерві Єгор Назарина "привіз" у свої ворота пенальті, який впевнено реалізував Олександр Філіппов. Згодом, після невпевненої гри кіпера луганців, першим на добиванні опинився Йоонас Тамм і збільшив перевагу Десни. Фінальну точку у матчі поставив Пилип Будківський, який вдало замкнув простріл Калітвінцева з лівого флангу.

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