Десна – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Лише під кінець першого тайму Зорі вдалось розмочити рахунок у матчі – за дві хвилини до перерви Владислав Кочергін, продемонструвавши чудові індивідуальні дії, знайшов пасом Дениса Фаворова і екс-хавбек чернігівців з близької відстані потужно пробив у ближню дев'ятку.
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По перерві Єгор Назарина "привіз" у свої ворота пенальті, який впевнено реалізував Олександр Філіппов. Згодом, після невпевненої гри кіпера луганців, першим на добиванні опинився Йоонас Тамм і збільшив перевагу Десни. Фінальну точку у матчі поставив Пилип Будківський, який вдало замкнув простріл Калітвінцева з лівого флангу.
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