Десна зіграла внічию з Сараєво, Ворскла поступилася сербському Спартаку: спаринги клубів УПЛ

Українські клуби продовжують проводити товариські матчі у рамках підготовки до другої частини чемпіонату.

Товариські матчі

Десна – Сараєво – 0:0

Десна (1-й тайм): Паст, Старенький, Тамм, Гітченко, Западня, Арвеладзе, Домбровський, Гуцуляк, Тотовицький, Кузик, Філіппов.

Десна (2-й тайм): Литовка, Імереков, Картушов, Єрмаков, Фаворов, Мостовий, Конопля, Хльобас, Калітвінцев, Будківський, Гітченко (Мочуляк, 76).

Другий поспіль товариський матч на тренувальному зборі команда Олександра Рябоконя зіграла внічию. Цього разу Десна розписала мирову з лідером поточного чемпіонату Боснії і Герцеговини. У вівторок, 4 лютого, команда з Чернігова проведе спаринг з чеським Слованом.

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Ворскла – Спартак Суботіца (Сербія) – 0:1

Гол: Туфегджіч, 3

Ворскла (1-й тайм): Різник, Альюн, Баєнко, Мельничук, Пердута, Скляр, Стрижак, Кані, Габелок, Степанюк, Кулач.

Ворскла (2-й тайм): Різник (Фесюн, 60), Мартиненко (Мельничук, 82), Чеснаков, Сапай, Якубу, Артур, Опанасенко, Білий, Шехіч, Габелок, Васін.

Команда Юрія Максимова завершила перший тренувальний збір поразкою від сербського Спартака. Ворскла пропустила вже на 3 хвилині – помилкою Альюна скористався Туфегджіч. Свій наступний спаринг полтавська команда проведе вже в рамках другого збору – 10 лютого суперником Ворскли стане узбецький Насаф.

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