Десна з двозначним рахунком перемогла у спарингу Унгені

Чернігівська Десна із дуже непристойним рахунком переграла Унгені у контрольному матчі.

Товариські матчі

Десна – Унгені – 16:0

Голи: Хльобас, Кірієнко, Філіппов – по два, Бансевич, Белич, Конопля, Картушов, Фаворов, Богданов, Мостовий, Волков (автогол), Гітченко

Карпати і Волинь проведуть товариський матч – попередня зустріч між командами завершилась гучним скандалом

Чернігівська Десна зіграла контрольний матч із молдовським Унгені. Сіверяни влаштували побиття суперника і перемогли з дуже непристойним рахунком – 16:0.

Варто зазначити, що свій дебютний гол за нову команду забив Юхим Конопля, який разом зі збірною України U-20 тріумфував на чемпіонаті світу.