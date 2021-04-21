Десна втратила лідера на фінальний відрізок сезону
Форвард чернігівців Пилип Будківський отримав неприємні новини щодо стану свого здоров'я.
Нападник Десни більше не зіграє у нинішньому сезоні української Прем'єр-ліги, інформує Meta-ratings.
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Все через отриману травму. Ще на початку квітня Будківський зазнав пошкодження ноги і відтоді не грав. Пропустить він і прийдешні поєдинки проти Львова, Колоса, Ворскли та Маріуполя. Загалом у поточному сезоні Пилип провів 19 матчів у складі Десни, відзначившись 7 голами та 3 асистами.
Після 22-х зіграних турів команда Юрія Калітвінцева розташовується на 5 сходинці. Десна є одним з претендентів на бронзові медалі УПЛ (Зоря випереджає Десну лише на 2 пункти, Ворскла – на 1).
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