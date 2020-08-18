Десна визначилася з домашнім стадіоном для історичного дебюту в Лізі Європи

Десна обрала стадіон, на якому може провести перший домашній поєдинок у кваліфікації Ліги Європи.

Чернігівці зупинили свій вибір на Арені Львів, інформує офіційний Telegram-канал клубу. Персонал Десни вже пройшов навчання на львівському стадіоні під керівництвом представників УЄФА.

Інгулець обрав інший стадіон для виступів у Прем'єр-лізі

Команда Олександря Рябоконя стартує з третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, який запланований на 24 вересня. Ця стадія складатиметься з одного матчу, тому є ризик, що Десна так і не зможе зіграти в рідних стінах.

Нагадаємо, минулий сезон чернігівці завершили на четвертій сходинці УПЛ і вперше у своїй історії вийшли в єврокубки.

"Шахтар втоптали у болото по самі вуха": у чому груба помилка Каштру, розчарування Тайсоном, а Коноплянці варто піти