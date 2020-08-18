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Десна визначилася з домашнім стадіоном для історичного дебюту в Лізі Європи

18 серпня 23:20 - Читать на русском
Десна визначилася з домашнім стадіоном для історичного дебюту в Лізі Європи
Гравці Десни / Сайт клубу

Десна обрала стадіон, на якому може провести перший домашній поєдинок у кваліфікації Ліги Європи.

Чернігівці зупинили свій вибір на Арені Львів, інформує офіційний Telegram-канал клубу. Персонал Десни вже пройшов навчання на львівському стадіоні під керівництвом представників УЄФА.

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Команда Олександря Рябоконя стартує з третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, який запланований на 24 вересня. Ця стадія складатиметься з одного матчу, тому є ризик, що Десна так і не зможе зіграти в рідних стінах.

Нагадаємо, минулий сезон чернігівці завершили на четвертій сходинці УПЛ і вперше у своїй історії вийшли в єврокубки.

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Теги
Арена Львів Десна Десна Ліга Європи футбольні стадіони
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