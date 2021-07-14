Десна визначилась зі спаринг-партнерами на міжсезоння
Чернігівський клуб напередодні старту в УПЛ проведе кілька товариських поєдинків.
В рамках підготовки до старту нового сезону Десна проведе три контрольні матчі, повідомляє офіційний сайт чернігівців.
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Вже сьогодні, 14 липня, підопічні Олександра Рябоконя зіграють з представником Першої ліги – ВПК-Агро, а наступного дня суперником буде друголігова Чайка. Обидва матчі відбудуться на стадіоні ім. Гагаріна. Третім спаринг-партнером Десни стане новачок УПЛ – рівненський Верес, матч з яком заплановано на неділю, 18 липня.
Нагадаємо, чернігівці стартують у новому сезоні чемпіонату України 25 липня домашнім матчем проти одеського Чорноморця.
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