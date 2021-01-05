Десна провела опитування у соціальних мережах, щоб визначити найкращого гравця 2020-го. За результатами голосування з незначним відривом переміг Олександр Філіппов (228 голосів), повідомляє офіційний сайт клубу.

Філіппов проігнорував представників Шахтаря і Десни у виборі найкращих гравців УПЛ за підсумками року

У топ-3 також увійшли воротар Євген Паст (197) та захисник Юхим Конопля (149). Цікаво, що Філіппов набрав найбільшу кількість голосів в Instagram (63) та Telegram (127), а от у Facebook найкращим став Паст (81).

До слова, Олександр Філіппов виступав у складі Десни з 2016 по 2020 рік. Щоправда, у вересні перейшов у бельгійський Сент-Трюйден, де вже зіграв 11 матчів у Лізі Жупіле, віддав 4 гольові паси та забив 1 м'яч.

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