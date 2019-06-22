Десна вийшла з відпустки і визначилася із суперниками для спарингів

Чернігівська Десна розпочала підготовку до наступного сезону.

Підопічні Олександра Рябоконя зібралися для перших спільних тренувань після відпустки, інформує Десна на офіційній сторінці у Фейсбук.

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З 21 по 27 червня гравці проведуть перший збір в Ірпіні. Відомі і спаринг-партнери восьмої команди УПЛ. 25 червня Десна проведе контрольний поєдинок зі студентською збірною України, а вже наступного дня зіграє проти представника Першої ліги – Черкащини-Академії.

Другий етап чернігівці проведуть у Білорусі, де вже 29 червня планується товариська гра з вірменським Араратом.

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