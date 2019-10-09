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Десна вирушила на міні-збір до Туреччини

9 жовтня 22:50 119 Читать на русском
Десна вирушила на міні-збір до Туреччини
Десна / Фото з відкритих джерел

Чернігівська команда проведе два спаринги з турецькими клубами.

Підопічні Олександра Рябоконя вирішили з користю використати паузу у чемпіонаті, викликану матчами збірних. Команда 9 жовтня вирушила на міні-збір до Туреччини, повідомляє офіційний сайт ФК Десна.

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Проживатиме Десна в готелі Aydinbey Queen’s Palace у місті Белек. В рамках збору команда проведе два контрольні поєдинки з турецькими клубами: 12 жовтня вона зіграє з Антальяспором, а наступного дня з Аланьяспором. До України підопічні Олександра Рябоконя повернуться вже відразу на матч із Зорею.

Відзначимо, Аланьяспор зараз лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Десна в чемпіонаті України ділить друге-третє місце з київським Динамо – у 10-му турі команда Олександра Рябоконя вдома обіграла Олімпік (1:0).

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Антальяспор Антальяспор Аланьяспор Аланьяспор Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Десна Десна Товариські матчі
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