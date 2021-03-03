Десна відпустила в Інгулець форварда збірної України U-21
19:05 - Читать на русском
Талановитий нападник Ілля Шевцов змінив чернігівську Десну на петровський Інгулець.
20-річний форвард другу частину сезону 2020/21 проведе в Інгульці, повідомляє офіційний сайт сіверян.
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Десна віддала Шевцова в оренду новачку дивізіону. Від'їзд таланта пов'язаний із браком ігрової практики в Чернігові. У попередній кампанії він став найкращим бомбардиром турніру дублерів (13 голів), але стати основним на дорослому рівні поки не зумів.
У нинішньому сезоні Ілля Шевцов провів 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.
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