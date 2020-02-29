Десна у рідних стінах знищила Маріуполь – чернігівці забили азовцям чотири голи вдруге за сезон

Матч 20-го туру УПЛ між Десною та Маріуполем завершився черговим погромом азовського клубу.

Матч першого кола завершився виїзним погромом Маріуполя з рахунком 0:4, тож сьогодні азовці мали бути вмотивованими на реванш. Втім, вже з перших хвилин стало зрозуміло, хто вестиме гру: вже на 6-й Гальчук витягнув м'яч з-під поперечини після удару Кузика, а на 11-й Дава ледь не зрізав м'яч у власні ворота. У азовців було лише замикання з кутового у виконанні все того ж Дави, але Джойскім не влучив у площину – а от Тотовицькому після подачі на 12-й це вдалося. 1:0.

Дава дуже хотів організувати гол, однак ця справа процвітала лише біля власного штрафного. Так, на 19-й хвилині він отримав жовту картку, на 20-й викотив пас під удар Калітвінцеву метрів з 20-ти (Гальчук врятував), а на 21-й Джойскім зрізав навіс Кузика з корнера на голову Тотовицькому – 2:0! На 30-й та 38-й Калітвінцев і Філіппов могли забивати третій гол, але постріл Андрія парирував Гальчук, а після удару Олександра м'яч рикошетом пройшов повз каркас воріт. Маріуполь взагалі нічим не відповідав.

Олександр Бабич по перерві зняв Даву, кинувши у бій Муравського, однак сьогодні точно не день тренера Маріуполя. Після двох проривів з ударами Кузика та Філіппова оборона азовців розклеїлася, і на 57-й хвилині все той же Муравський збив Філіппова у власному штрафному. Арбітр призначив пенальті, а Олександр впевнено його реалізував – 3:0!

Лише після цього гра заспокоїлася. Десна стала грати по рахунку, в наступні 30 хвилин маючи лише перспективний обіграш Картушова з Тотовицьким (Єгор ледь не вийшов сам на сам) та удар Фаворова головою (над поперечиною), хоча оборона чернігівців продовжила тримати суперника на дистанції. У Маріуполя за весь другий тайм можна згадати хіба що кручений постріл Чурка на 67-й хвилині, але В'ячеславу трішки забракло точності.

Втім, уберегти свої ворота від четвертого пропущеного м'яча азовцям не судилося. На 90+2-й хвилині Будківський п'яткою продовжив простріл Коноплі на Калітвінцева, а Владислав ударом з метру в порожні ворота замкнув – 4:0. Це був восьмий гол Десни у двох матчах проти Маріуполя в поточному сезоні УПЛ.

Таким чином, сіверяни набрали 36 очок, наблизившись до третьої Зорі на відстань одного залікового балу й відірвавшись від п'ятої Олександрії на два пункти. Маріуполь, маючи в активі 22 очки, тримається на сьомій сходинці.