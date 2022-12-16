Колишній генеральний директор донецького Олімпіка Олексій Антонов розповів, чому клуб так і не зміг продоовжити виступи на професіональному рівні після початку повномасштабної війни з росією.

"Футбольний клуб Олімпік зараз на паузі. Скільки вона триватиме, ніхто не знає. УАФ надала канікули для деяких клубів Першої ліги, маємо час подумати про подальше.

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Юридично клуб існує як благодійний фонд Олімпік. Поки що намірів нашого президента відновлювати подальшу роботу немає. А взагалі, ми клуб передали у добрі руки нашим друзям, вони займалися ним. Коли тривав чемпіонат Першої ліги 2021/22, ви могли бачити, що на матчах команди сидів уже інший президент. Люди взялися з ентузіазмом за справу, але війна внесла свої негативні корективи у новий виток історії Олімпіка.

Для нас цей проект на паузі. Один клубний автобус ми продали команді з Маріуполя, Яруду. А другий стоїть поки що. Чекає на свою долю.

Чи правда, що Яруд хотів об'єднатися з Олімпіком? Не знаю, мені таких пропозицій не надходило. Колись була можливість об'єднатися з Десною, але потім, подумавши і зваживши, кожен президент вирішив залишитися при своїх. Щодо Яруда. Коли постало питання про продаж клубного майна, ми з Ярудом тісно на ці теми спілкувалися і автобус продали їм", – пояснив Антонов у інтерв'ю FanDay.

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