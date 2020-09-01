На українські команди очікує непроста боротьба за Лігу Європи.

Колосу для потрапляння в 3-й раунд кваліфікації потрібно пройти грецький Аріс. Потенційними суперниками ковалівців у наступному раунді є переможці пар Теута (Албанія) – Гранада (Іспанія) або Серветт (Швейцарія) – Реймс (Франція). Також Колос може отримати в суперники хорватську Рієку.

Колос отримав першого суперника у Лізі Європи – результати жеребкування 2-го раунду кваліфікації

Десна розпочне свій шлях у Лізі Європи з третього раунду кваліфікації. Потенційними суперникими чернігівського клубу є переможці пар Вентспілс (Латвія) – Русенборг (Норвегія), Кукес (Албанія) – Вольфсбург (Німеччина) або Сфинтул Георге (Молдова) – Партизан (Сербія).

Нагадаємо, жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи пройде сьогодні, 1 вересня, о 14:00 у Будинку європейського футболу в Ньйоні.

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