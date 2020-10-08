Чернігівська Десна відреагувала на чутки про спалах сумнозвісного COVID-19 у команді Олександра Рябоконя.

Наразі жодного підтвердженого коронавірусу в клубі немає, повідомляє Telegram-канал клубу.

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Після матчу із Шахтарем команда отримала 5 днів вихідних, відповідно зараз всі гравці знаходяться по домівках. Враховуючи ситуацію з нашим суперником, ім рекомендовано залишатися вдома та обмежити контакти.

10 жовтня команда збереться в Чернігові, і всі гравці, тренери та персонал пройдуть тестування ПЛР-методом. Лише після отримання цих результатів клуб надасть офіційні коментарі.

Нагадаємо, що донецький Шахтар пішов на самоізоляцію після поєдинку проти Десни. Натомість четверо лідерів чернігівців пропускали матч через підозру на COVID-19.

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