Десна – Шахтар: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

У рамках 30-го туру Прем'єр-ліги чернігівська Десна приймає донецький Шахтар. Стартові склади та онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині.

Матч Десна – Шахтар розпочнеться о 19:30 за київським часом. Переглянути поєдинок у прямому ефірі можна на телеканалі УНІАН і безпосередньо в цій новині.

Десна – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Стартові склади команд:

Десна: Паст – Фаворов, Тамм, Гітченко, Імереков, Западня – Домбровський, Огіря – Тотовицький, Кузик – Філіппов

Запасні: Литовка, Єрмаков, Арвеладзе, Картушов, Хльобас, Белич, Мостовий, Старенький, Будківський

Шахтар: Пятов – Додо, Вітао, Кривцов, Болбат – Майкон, Степаненко – Тете, Патрік, Соломон – Фернандо

Запасні: Трубін, Тайсон, Маркос, Дентінью, Сіпріано, Бондаренко, Піхальонок, Мудрик, Сікан

Наш склад на матч із «Десною» в Чернігові.



Стежте за грою #ДеснаШахтар у матч-центрі: https://t.co/O1QRiaPB2H. pic.twitter.com/mSjxOkLXS6 — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) July 12, 2020

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають

Пряма трансляція поєдинку Десна – Шахтар 12 липня 2020: