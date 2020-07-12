Десна – Шахтар: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

У рамках 30-го туру Прем'єр-ліги чернігівська Десна приймає донецький Шахтар. Стартові склади та онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині.
Матч Десна – Шахтар розпочнеться о 19:30 за київським часом. Переглянути поєдинок у прямому ефірі можна на телеканалі УНІАН і безпосередньо в цій новині.
Десна – Шахтар: анонс матчу УПЛ
Стартові склади команд:
Десна: Паст – Фаворов, Тамм, Гітченко, Імереков, Западня – Домбровський, Огіря – Тотовицький, Кузик – Філіппов
Запасні: Литовка, Єрмаков, Арвеладзе, Картушов, Хльобас, Белич, Мостовий, Старенький, Будківський
Шахтар: Пятов – Додо, Вітао, Кривцов, Болбат – Майкон, Степаненко – Тете, Патрік, Соломон – Фернандо
Запасні: Трубін, Тайсон, Маркос, Дентінью, Сіпріано, Бондаренко, Піхальонок, Мудрик, Сікан
Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають
Пряма трансляція поєдинку Десна – Шахтар 12 липня 2020: