Десна приймає Шахтар у рамках 5 туру УПЛ. Стартові склади команд і онлайн-трансляцію матчу шукайте на "Футбол 24".

Матч Десна – Шахтар стартує о 17:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна переглянути на телеканалі "Футбол 1". Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Обидві команди після чотирьох турів набрали по 8 очок і відстали від лідерів. Попередня зустріч суперників на полі Десни завершилася результативною перемогою Шахтаря.

Десна – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Стартові склади команд

Десна: Литовка – Полегенько, Єрмаков, Тамм, Мостовий – Огіря, Домбровський – Калітвінцев, Тотовицький, Гуцуляк – Будківський.

Запасні: Сидоренко, Картушов, Белич, Демяненко, Старенький, Западня, Дегтярьов, Шевцов.

Шахтар: Пятов – Додо, Хочолава, Матвієнко, Корнієнко – Майкон, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораєс.

Запасні: Трубін, Бондар, Судаков, Степаненко, Соломон, Тете, Сіпріано, Фернандо, Дентінью.

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