Десна – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Десна та Шахтар відкривають для себе новий сезон УПЛ. Анонс матчу читайте на Футбол 24.

Десна – Шахтар

25 липня, 19:00, Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Анатолій Абдула (Харків)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1". Текстову онлайн-трансляцію читайте на сайті "Футбол 24".

Десна – мабуть, найбільш довгоочікуваний та одіозний новачок УПЛ. Після скандалу навколо прийняття в лігу Вереса замість чернігівців керівництво останніх вжило заходів та навело деякий порядок, а команда з боєм прорвалася в еліту, перегравши у стиках Зірку. Довгий час тривали роздуми щодо того, чи буде виступати Десна на рідному стадіоні в Чернігові, однак трохи більше, ніж за тиждень до гри проти Шахтаря УПЛ дала добро – і чернігівські вболівальники розкупили усі доступні квитки в перший же день продажу.

Стадіон ім. Юрія Гагаріна на матчі Десна – Шахтар буде переповненим

Шахтар готувався до матчу на фоні поразки у матчі за Суперкубок України-2018. Футболісти, тренерський штаб та керівництво клубу намагаються демонструвати спокійне ставлення до такого результату, однак можна не сумніватися – "гірники" не хотіли починати сезон з втрати трофею і вже точно не збираються стартувати з невдачі ще й у чемпіонаті. Шахтар їде у Чернігів за перемогою, яка може принести донеччанам на тільки три очки, а і відрив від киян вже у першому турі – благо, вічний ворог у паралельному матчі грає проти сильної Ворскли.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Це буде лише третій в історії матч між Десною та Шахтарем, причому в рамках УПЛ – це дебютна зустріч. До цього команди двічі зустрічалися між собою в рамках розіграшу Кубка України – в 1/32 фіналу та чвертьфіналі. "Гірники" двічі святкували перемогу, загальний рахунок протистояння – 7:2 на користь Шахтаря.

2. Найбільша перемога Шахтаря над Десною була зафіксована у далекому 2005 році, коли в 1/32 фіналу Кубка України донеччани перемогли у Чернігові з рахунком 2:5. Цей же матч є найбільш результативним в історії протистояння.

3. Десна стала 38 клубом елітного дивізіону України.

4. Олександр Рябоконь в якості тренера повернувся в УПЛ після 12 років відсутності. Востаннє він працював у Вищій лізі з бориспільським Борисфеном (45 матчів) у 2006 році та столичною Оболонню (15 матчів) у 2005 році.

Кадрова ситуація

У Десни немає серйозних проблем зі складом, якщо не згадувати про травму Єгора Картушова та перехід Левана Арвеладзе у луганську Зорю. Натомість, чернігівці істотно підсилились влітку, підписавши ряд досвідчених та талановитих виконавців з досвідом виступів в УПЛ. Найбільш зірковими новачками, звісно ж, є екс-форвард Динамо та Ворскли Дмитро Хльобас, який перейшов у Десну два тижні тому, екс-хавбек Олександрії Сергій Старенький та колишній півзахисник Чорноморця Сергій Люлька. Крім того, у Десну перейшли Руслан Кісіль, Євген Паст, Антон Братков, Олександр Ковпак та Андрій Гітченко – досить відомі в Україні імена, які разом з і так досвідченим кістяком Десни можуть створити серйозні проблеми для Шахтаря.

У Десни – серйозне кадрове підсилення

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"Гірники" підійшли до матчу проти Десни з проблемами різного характеру. Після участі у чемпіонаті світу-2018 продовжує відновлюватись Тайсон. Крім того, під питанням участь у матчі Івана Ордеця, а про Максима Малишева вже й встигли забути. Якщо додати до цього втрати Фреда, Феррейри та Бернарда – стане зовсім сумно. Тим не менш, від травми мав уже відновитись Кайоде, та й новачки Шахтаря точно підходять для того, щоб перемагати Десну – Тотовицький та Болбат непогано проявили себе у грі проти Динамо, а Фернандо взагалі став відкриттям (хоча й з деяким авансом).

Орієнтовні склади на матч Десна – Шахтар

Десна: Паст, Головко, Гітченко, Єрмаков, Слінкін, Коберідзе, Старенький, Волков, Д. Фаворов, А. Фаворов, Хльобас

Шахтар: Пятов, Матвієнко, Ракицький, Кривцов, Бутко, Степаненко, Алан Патрік, Фернандо, Коваленко, Марлос, Мораєс

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Десна, не дивлячись на свій статус новачка, має такий потужний склад, що в разі її потрапляння у Лігу Європи дивуватися не доведеться. Крім того, на її боці психологічна перевага – при переповнених трибунах у дебютному матчі УПЛ, та ще й проти Шахтаря, чернігівці будуть нестися вперед і створювати момент за моментом – благо, оборона "гірників" та Андрій Пятов це дозволяють. Гол у ворота донеччан бачиться досить ймовірним – а далі вже як піде.

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Шахтар – фаворит гри проти Десни

Тим не менш, у Шахтаря явно не та команда, яку можна налякати переповненими стадіонами. Величезний досвід та кадровий потенціал грає за чемпіонів, а в їхній мотивації сумніватися не доводиться. Так, на старті можливі якісь проблеми, пов'язані з недооцінкою чернігівців, однак Десна все одно не зможе тиснути 90 хвилин. При при першій же можливості осічки Шахтар перейде на максимальні оберти й візьме своє – хоча у першому турі нового сезону можливо все.

Михайло Юхименко, Футбол 24