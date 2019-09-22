Десна – Шахтар: анонс матчу УПЛ

У рамках 8-го туру УПЛ Десна приймає Шахтар. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Десна у минулому турі створила головну сенсацію туру, перегравши Динамо у Києві. Перемога вийшла доволі впевненою і навіть красивою – зокрема, Філіппов повторив трюк Мораєса з Класичного, забивши у ворота Бойка п'яткою. Чернігівці нічим не поступалися віце-чемпіону, високого пресингуючи й розриваючи його швидкісними ривками по флангах. Від традиційно тихої команди Олександра Рябоконя цього не очікували, адже та, здебільшого, славилась дисципліною та ставкою на результат у матчах проти рівних собі. Тепер же Десна уміло б'є грандів на їхньому полі й тримається на другій позиції.

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Звісно, 50-60 відсотків успіху у Києві склали функціональна та ігрова криза Динамо, однак місце чернігівців у турнірній таблиці не можна назвати випадковим. Серед усіх неграндів Десна найбільш стабільно пройшла свої 7 турів, зазнавши всього однієї поразки й пропустивши лише три голи – при цьому протягом п'яти поєдинків підопічні Олександра Рябоконя взагалі не виймали м'яч із сітки власних воріт. Також у команди непогана результативність – є колективи з більшою кількістю голів, однак Десна більш цікава тим, що забиває з мінімуму моментів. Поки що єдиною слабкою стороною чернігівців у матчі з Шахтарем здається клас, який не дозволяє проходити весь поєдинок рівно – в кожному матчі сіверяни дають супернику створити моменти.

Попередній матч. 19.10.2018. 12-й тур чемпіонату України-2018/2019

Шахтар – Десна – 1:0

Гол: Майкон (88).

Шахтар тиждень тому теж відзначився епічною історією, влаштувавши перестрілку із Зорею на ОСК Металіст. Матч викликав дуже багато запитань до гри "гірників" – зокрема, до системи подолання пресингу. Луганці за півгодини провели два м'ячі завдяки тиску на чужій половині поля, заганяючи суперника у пастки й пробиваючи по порожніх воротах з правого флангу. Крім того, знову погано проявила себе оборона, яка допустила занадто багато індивідуальних та організаційних помилок. Так, у другому таймі донеччани увімкнули турбо-режим і вже на 60-й хвилині вели з рахунком 3:2, а потім пропустили й забили ще, однак всі середнячки побачили, що із Шахтарем можна грати.

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Втім, впевненості та вміння пресингувати у матчі з чемпіоном замало. Матч із Зорею яскраво продемонстрував, що буває із суперниками "гірників" в УПЛ, коли їх боляче б'ють по носу, а також виявив сильний характер команди – і за рахунку 0:2, і при 3:3 донеччани не впадали у ступор, а йшли вперед і забивали голи. На внутрішній арені у Шахтаря досі ніхто не відбирав очки, хоча календар у підопічних Луїша Каштру був непростим – довелося зустрітися із Олександрією, Динамо та Зорею. В середньому вони забивають по три голи за гру, що прекрасно демонструє перевагу "помаранчево-чорних" у класі над усіма командами вітчизняного чемпіонату. Десні сьогодні не позаздриш.

Статистика протистояння

Всього: 4 матчі, 0 перемог Десни, 0 нічиїх, 4 перемоги Шахтаря, різниця м’ячів 2-10.

У Прем’єр-лізі: 2 матчі (+0, =0, -2, 0-3)

Кадрова ситуація

Десна є однією з небагатьох команд, якій вдається уникати травм та тривалих дискваліфікацій. Перед матчем проти Шахтаря ситуація не змінилася: у списку відсторонень футболістів чернігівців немає (крім Нємчанінова, який давно покинув клуб), а лазарет сіверян порожній. Усі підопічні Олександра Рябоконя готувалися до гри у звичайному режимі.

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"Гірники" також не мають дискваліфікацй, однак на деяких гравців Луїш Каштру не зможе розраховувати. Давид Хочолава та Андрій Тотовицький вже покинули лікарняні ліжка й приступили до тренувань на полі, однак поки що вони працюють під наглядом фізіотерапевтів – їх повернення навряд чи відбудеться у матчі з Десною. Всі інші футболісти Шахтаря готові до поєдинку.

Орієнтовні склади на матч Десна – Шахтар

Десна: Паст – Д. Фаворов, Гітченко, Імереков, Мостовий – Богданов, Огіря – Калітвінцев, А. Фаворов, Кузик – Філіппов

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораєс

"Родзинки"

– Шахтар не знає поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року вже 36 матчів поспіль: +31=5.

– Переможний серіал гірників з 26 травня цього року триває у Чемпіонатах 9 матчів, м’ячі 30-6.

– Безпрограшна клубна рекордна серія Десни триває в УПЛ 6 ігор: +4=2.

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Десна проявила себе добре організованим колективом з класними виконавцями, які можуть швидко бігти й красиво забивати. Якщо Шахтар занадто часто оголюватиме зони на флангах, то туди одразу ж вилітатимуть вінгери з доволі якісним ударом та передачею – і особливо це критично для лівого краю "гірників", де агресивного Ісмаїлі часто забувають страхувати вінгери (особливо це стосуватиметься Коноплянки, якщо той вийде на поле). Втім, головною чеснотою чернігівців залишається дисциплінована гра в обороні – простими кросами, як на НСК Олімпійський, цю команду не візьмеш.

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Проблема сіверян полягає в тому, що Шахтар через кроси і не збирається грати. Як правильно відзначили британські ЗМІ після розгрому від Манчестер Сіті, у донеччан просто немає форварда, який міг би за них чіплятися, тож вони беруть іншим – швидким просуванням м'яча, комбінуванням у перевантажених зонах, неймовірно високим темпом і перманентним тиском. Здебільшого, Шахтар набирає оберти поступово, в завершенні першого тайму й на старті другого починаючи проводити по кілька блискавичних атак за хвилину. Витримати таке середнякам УПЛ неможливо, навіть якщо вони проводять по три голи. Десна ж багато не забиває, тож можна очікувати на перемогу "помаранчево-чорних".

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