"Іноді бувають такі тимчасові проміжки. Сьогодні у нас вже йде погашення заборгованості по заробітній платі, тому я проблем з цим у подальшому не бачу.

Десна ризикує отримати бан через заборгованості – юристка окреслила всі можливі наслідки для гравців і клубу

Чи все налагоджується? По-іншому й бути не може, тому що футбол і складається з того, щоб у нас ні у кого не було проблем. Це ж одна велика дружня сім'я, заради якої ми й займаємося футболом.

Чи з усіма розрахуються? По-іншому і не буває. У разі, якщо не розраховуєшся з футболістами, то несеш відповідальність за всіма правилами УЄФА. Всі це знають", – сказав Левін в ефірі програми Великий Футбол.

Ще після завершення минулого сезону Десна переживала скрутні часи, про що відкрито говорив тренер команди Олександр Рябоконь. Нещодавно з'явилась інформація, що гравці не отримують грошей вже кілька місяців.

Металіст 1925 переміг Десну, обірвавши 5-матчеву безвиграшну серію в УПЛ – сіверяни не змогли вийти на третю позицію