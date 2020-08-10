Десна розім'ялась у спарингу перед матчем проти Динамо – хет-трик від вихованця Шахтаря

Десна провела товариський матч з Діназом, в якому здобула розгромну перемогу.

Товариський матч

Діназ – Десна – 1:4

Голи: Бовтрук, 50 – Шевцов, 59 (пен.), 65, 79, Будківський, 69

Десна не втримала перемогу над Динамо U-21 – гол-красень та дебют таланта Шахтаря

Перша половина зустрічі пройшла без забитих м'ячів, схоже, команди берегли все видовище на другий тайм.

Після перерви несподівано гравці Діназа відкрили рахунок, що лише розізлило гостей. Вихованець Шахтаря Ілля Шевцов відвантажив господарям три м'ячі, також одним голом відзначився Пилип Будківський.

Нагадаємо, 11 серпня чернігівська команда зустрінеться у спарингу з київським Динамо.

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