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Десна розім'ялась у спарингу перед матчем проти Динамо – хет-трик від вихованця Шахтаря

21:37 - Читать на русском
Десна розім'ялась у спарингу перед матчем проти Динамо – хет-трик від вихованця Шахтаря
Діназ – Десна / Фото ФК Десна

Десна провела товариський матч з Діназом, в якому здобула розгромну перемогу.

Товариський матч

Діназ – Десна – 1:4

Голи: Бовтрук, 50 – Шевцов, 59 (пен.), 65, 79, Будківський, 69

Десна не втримала перемогу над Динамо U-21 – гол-красень та дебют таланта Шахтаря

Перша половина зустрічі пройшла без забитих м'ячів, схоже, команди берегли все видовище на другий тайм.

Після перерви несподівано гравці Діназа відкрили рахунок, що лише розізлило гостей. Вихованець Шахтаря Ілля Шевцов відвантажив господарям три м'ячі, також одним голом відзначився Пилип Будківський.

Нагадаємо, 11 серпня чернігівська команда зустрінеться у спарингу з київським Динамо.

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Десна Десна Товариські матчі Діназ Діназ Ілля Ілля Шевцов Товариські матчі
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