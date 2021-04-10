Поєдинок Десна – Олександрія стартував о 19:30. На момент початку гри чернігівці посідали 4 місце турнірної таблиці (33 очки). Олександрія йшла 7-ю (26 пунктів), а у звітному матчі не могла розраховувати на головного тренера – Володимир Шаран був дискваліфікований за вилучення в грі з Динамо. До слова, матч першого кола завершився бойовою нічиєю – 2:2.

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Перший момент виник на 5-й хвилині біля воріт господарів. Євген Банада замикав подачу з флангу, але м'яч, зачепивши поперечку, залишив межі поля. Десна тут же відповіла ударом Дениса Безбородька – повз дальній кут. На 11-й хвилині чернігівці змарнували вбивчий шанс. Після подачі кутового і рикошету м'яч влучив у стійку, від якої зрикошетив у Тамма. Естонський захисник не встиг зорієнтуватися і втратив нагоду – м'яч вилетів за лінію.

Після насиченого початку темп гри сповільнився. Команди почали діяти в типовій для УПЛ манері, не цураючись дрібних фолів. Але на 29-й хвилині гості забили. Кирило Ковалець відзначився першим влучним ударом у поточному чемпіонаті. Банада класно віддав у штрафний, Ковалець хитнув захисника і у стилі Кіліана Мбаппе в матчі з Баварією пробив у ближній кут. Щоправда, з лівої ноги.

Десна не забарилася з відповіддю. Успіх команді Рябоконя приніс кутовий. Після подачі у штрафному виник хаос, в якому найкраще зорієнтувався Максим Імереков. Захисник п'ятою пробив точнісінько в дальній кут воріт Паньківа, який не бачив моменту удару і не зміг зреагувати. Розкішний гол, який став останнім до перерви.

У другому таймі Десна вийшла вперед – і знову допоміг стандарт. Тотовицький боровся з Бухалом і від них м'яч влетів у сітку. Взяття воріт записали на Тотовицького. Олександрія після пропущеного м'яча тривалий час не могла запропонувати у відповідь чогось серйозного, а господарі знову мали шанс. Паньків врятував команду Шарана після пострілу Калітвінцева.

На 78-й хвилині Гуцуляк зміцнив перевагу Десни. Олексій отримав пас від Добровського, пофінтив у куті штрафного і вистрелив у дальній кут. А на останніх секундах гри Тотовицький ударом п'ятою встановив остаточний рахунок. Олександрія навіть не розіграла з центра поля. 4:1 – це була переможна фінальна крапка для підопічних Рябоконя. Десна набрала 36 очок і піднялася на 3 місце, але Зоря зіграла на 2 матчі менше. Олександрія все ще сьома.

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