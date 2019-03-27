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Десна розгромила Белшину у заключному спарингу на зборі в Білорусі

20:08 58 Читать на русском
Десна розгромила Белшину у заключному спарингу на зборі в Білорусі
Десна / соцмережі

Чернігівська Десна завершила збір у Білорусі впевненою перемогою над місцевою Белшиною.

Товариський матч

Десна – Белшина – 3:0

Голи: Хльобас, Філіппов, Слінкін

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Десна в останньому спарингу на зборі в Білорусі зіграла проти Бєлшини, повідомляє tribuna.com. Чернігівська команда здобула переконливу перемогу з рахунком 3:0 завдяки голам Дмитра Хльобаса, Олександра Філіппова та Андрія Слінкіна.

У 24 турі УПЛ Десна зіграє на виїзді проти донецького Олімпіка. Матч відбудеться 6 квітня о 14:00.

Теги
Десна Десна Товариські матчі Белшина
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