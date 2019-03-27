Десна розгромила Белшину у заключному спарингу на зборі в Білорусі

Євро-2020 — 19:43 7162
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УЄФА відкрив справу проти України після скарг Португалії та Люксембургу щодо натуралізації Мораєса
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"У цій країні завжди шукають головного лиходія": чому Аргентина знову вбиває МессіСвіт — 19:25 1219
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Баварія офіційно оголосила про 80-мільйонний трансфер Лукаса ЕрнандесаНімеччина — 18:23 7493
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Ворскла розглядає двох кандидатів на заміну Сачку – один з них нещодавно працював в УПЛУкраїна — 17:16 2788
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Євро-2020: несподіваний лідер "групи смерті", 2 збірні майже у фінальній частині, дід реанімує Італію – підсумки весниЄвро-2020 — 14:30 7513