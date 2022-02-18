– Сьогодні на клуб справді накладено трансферний бан. Для клубу він став великою неочікуваністю, і ми не були до нього готові. Це сталося як з автомобільним штрафом, який надійшов, а ви не сходили за ним на пошту. У підсумку виконавча служба арештувала активи, а ви навіть не розумієте, що у вас є таке порушення. З трансферним баном у нас була схожа ситуація. Сьогодні (16 лютого, – ред.) ми розуміємо, що така ситуація є, і ми перебуваємо на фінальному етапі її вирішення з Константіном Дімою.

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– Тобто клуб та футболіст напряму спілкуються з приводу розв'язання цього питання?

– Представник Десни вийшов на Діму, а його представник став спілкуватися з нами після моїх інтерв’ю, де я повідомив про те, що бан спричинив дискомфорт у клубі. Зарплату ми готові йому були виплатити в будь-який момент, але є відсотки, які нараховуються і нараховуються. Ми ж просили, аби представники Діми вийшли на контакт з клубом, аби врегулювати цю ситуацію. Зараз ми нарешті на етапі перемовин. Маю надію, що ці перемовини нам вдасться завершити до кінця зимового трансферного вікна, і, відповідно, зняти з Десни трансферний бан. Ми вийшли до його представників з конкретною пропозицією, залишилось тільки погодження цих умов від них. Вони нібито готові забрати всю зарплату та компенсацію. Дуже хочемо завершити всі ці справи якомога швидше та встигнути заявити кількох новачків ще на цей сезон.

– Трансферний бан можуть зняти, але в клубі ж досі залишаються проблеми із зарплатами. Чи не побоюєтесь нового бану через подібну заборгованість?

– Можу сказати, що якщо були критичні проблеми, то футболісти не полетіли б до Туреччини. Вони нещодавно отримали зарплатню за два місяці. Більше ніж три місяці, що є нормативною заборгованістю, в наших футболістів немає.

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– Чи правда, що якщо не вдасться до кінця сезону позбутися трансферного бану, то клуб може зникнути з футбольної карти України?

– З трансферним баном клуб довго не зможе існувати. Буде певна кількість футболістів, які нас покинуть, а на їхнє місце ми не зможемо нікого взяти. Зараз ми заповнюємо заявку завдяки гравцям з молодіжної команди U-19 і цілком можемо грати в УПЛ, але це рано чи пізно закінчиться. Тож трансферний бан дійсно є великою загрозою для існування футбольного клубу, – заявив Левін у коментарі Суспільне Чернігів.

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