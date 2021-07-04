"Десна буде жити! Чутки про припинення існування не підтвердилися!

"Ти навіть в коментарях нам збрехав": Десна відреагувала на пост журналіста про можливе зняття з УПЛ

Сьогодні відбулася зустріч керівництва клубу, де пролунав головний меседж – команда розпочинає підготовку до нового сезону УПЛ. Бюджет буде зменшено, але в клубі є Олександр Рябоконь, є досвідчена обойма та багато молоді – все з чернігівцями буде гуд. Ну і славно!" – написав Галушко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, раніше журналіст Олег Ящук повідомив, що Десна та Олімпік не виступатимуть в еліті наступного сезону через серйозні фінансові труднощі.

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