toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - БАВАРІЯ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Десна продовжила контракти з лідерами команди

12:59 - Читать на русском
Десна продовжила контракти з лідерами команди
Євген Паст / Офіційний сайт Десни

Клуб з Чернігова перепідписав угоди з провідними гравцями, які зробили значний внесок у вихід команди в Лігу Європи.

Кіпер Десни Євген Паст та центральний захисник Андрій Гітченко продовжать виступати за чернігівців, повідомив офіційний сайт клубу.

Десна обіграла Олімпік у спарингу – вундеркінд Шахтаря відзначився дебютним голом

Контракт Гітченка розрахований на рік, а угода Паста – на два. "Вітаємо хлопців із продовженням співпраці та бажаємо досягнення нових вершин разом із Десною", – привітала гравців прес-служба клубу.

Зазначимо, що минулий сезон Десна завершила на четвертому місці УПЛ та вперше зіграє в єврокубках. Андрій Гітченко провів 32 матчі у всіх турнірах за сіверян та записав до свого активу три голи. Євген Паст зіграв у 31 поєдинку у всіх змаганнях, пропустив 32 м'ячі, але 11 разів залишав свої ворота сухими.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи

blog_ava
Головні новини футболу 14 серпня: Баварія з ганьбою викинула Барселону з Ліги чемпіонів, затверджено календар УПЛ
07:00
4600
Теги
Андрій Андрій Гітченко Євген Євген Паст Десна Десна
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
2
хв
Манчестер Сіті
22:00
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?