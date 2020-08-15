Десна продовжила контракти з лідерами команди

Клуб з Чернігова перепідписав угоди з провідними гравцями, які зробили значний внесок у вихід команди в Лігу Європи.

Кіпер Десни Євген Паст та центральний захисник Андрій Гітченко продовжать виступати за чернігівців, повідомив офіційний сайт клубу.

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Контракт Гітченка розрахований на рік, а угода Паста – на два. "Вітаємо хлопців із продовженням співпраці та бажаємо досягнення нових вершин разом із Десною", – привітала гравців прес-служба клубу.

Зазначимо, що минулий сезон Десна завершила на четвертому місці УПЛ та вперше зіграє в єврокубках. Андрій Гітченко провів 32 матчі у всіх турнірах за сіверян та записав до свого активу три голи. Євген Паст зіграв у 31 поєдинку у всіх змаганнях, пропустив 32 м'ячі, але 11 разів залишав свої ворота сухими.

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