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Десна зберегла чемпіона світу та ще одного гравця

16:18 - Читать на русском
Десна зберегла чемпіона світу та ще одного гравця
Юхим Конопля / Фото ФК Десна

Чернігівська Десна продовжує перепідписувати гравців, які допомогли команді вийти в єврокубки.

Юхим Конопля та Ігор Литовка залишаються в клубі, інформує офіційний сайт Десни. Клуб та гравці підписали нові контракти.

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Чемпіон світу у складі молодіжної збірної Конопля ще рік виступатиме за Десну. Сіверяни зуміли домовитись з Шахтарем про продовження оренди. До слова, Юхим виконував ключову роль у минулому сезоні. У його активі 24 матчі за чернігівський клуб та 6 асистів у всіх турнірах.

Воротар Ігор Литовка теж проведе ще один сезон у складі Десни. Кіпер у минулому сезоні тричі захищав ворота команди та пропустив 4 м'ячі.

Нагадаємо, Десна завершила чемпіонат України на 4 сходинці і вперше у своїй історії пробилася до єврокубків.

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Трансфери Юхим Юхим Конопля Ігор Ігор Литовка Десна Десна
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