toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
БЕНФІКА - ШАХТАР РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛІОН - ЮВЕНТУС

Десна продовжила контракт зі своїм найкращим бомбардиром

12:03 63 Читать на русском
Десна продовжила контракт зі своїм найкращим бомбардиром
Олександр Філіппов / фото з відкритих джерел

Чернігівський клуб оголосив про продовження контракту з нападником, який в поточному сезоні є одним із найкращих бомбардирів УПЛ.

Форвард Десни Олександр Філіппов продовжив контракт на два роки, інформує офіційний сайт чернігівського клубу. Попередня угода була розрахована до літа 2020 року.

Шахтар – Десна: комітет арбітрів УАФ оцінив дії суддівської бригади в епізоді зі скасованим голом у ворота "гірників"

Нагадаємо, що Філіппов – найкращий бомбардир Десни в поточному розіграші УПЛ. В активі 27-річного нападника 9 голів у 16 матчах – він ділить третє місце у списку бомбардирів ліги з Марлосом.

Зазначимо, що Філіппов перейшов у Десну в 2016 році. Попереднім клубом нападника був краматорський Авангард.

Мертва Прем'єр-ліга. Як середняки, відстале керівництво та Динамо з Шахтарем вбили український чемпіонат

blog_ava
Кубок України: УАФ повідомила дати та час проведення матчів 1/4 фіналу
10:41
6871
Теги
Олександр Філіппов Олександр Філіппов Десна Десна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
47
хв
Бенфіка
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук