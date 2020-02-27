Десна продовжила контракт зі своїм найкращим бомбардиром

Чернігівський клуб оголосив про продовження контракту з нападником, який в поточному сезоні є одним із найкращих бомбардирів УПЛ.

Форвард Десни Олександр Філіппов продовжив контракт на два роки, інформує офіційний сайт чернігівського клубу. Попередня угода була розрахована до літа 2020 року.

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Нагадаємо, що Філіппов – найкращий бомбардир Десни в поточному розіграші УПЛ. В активі 27-річного нападника 9 голів у 16 матчах – він ділить третє місце у списку бомбардирів ліги з Марлосом.

Зазначимо, що Філіппов перейшов у Десну в 2016 році. Попереднім клубом нападника був краматорський Авангард.

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