Десна продала всі абонементи на сезон 2018/19 за один день

Уболівальники чернігівської Десни, яка дебютує в УПЛ, впродовж одного дня розкупили всі сезонні абонементи на домашні матчі сіверян.

"У суботу за півдня було розкуплено весь тираж сезонних абонементів – 600 штук, а в неділю за три години розмели 5 тисяч квитків на матч, які лише надійшли до кас", – розповів прес-аташе Десни Олександр Шевченко в коментарі Сегодня.

Десна – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Раніше стало відомо, що на матчі Десна – Шахтар очікується більше глядачів, ніж вміщує стадіон. Чернігівська арена імені Гагаріна офіційно вмішує 4800 глядачів. Натомість поєдинок проти "гірників" відвідають орієнтовно 5,5 тисяч уболівальників.

Матч Десна – Шахтар відбудеться сьогодні, 25 липня, о 19:00. Текстову онлайн-трансляцію читайте на сайті "Футбол 24".