Десна презентувала всі комплекти форми на сезон 2020/21

Презентація обох комплектів форми воротарів та польових гравців була опублікована в офіційному Instagram чернігівського клубу.

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Десна вирішила не зраджувати своїм традиційним кольорам: домашній варіант – повністю синій, а гостьовий – білий. Голкіпери команди виходитимуть на поле у зеленому та чорному светрах. Технічним спонсором клубу залишається компанія Nike.

Оцінити нову форму Десни в бойових умовах можна вже сьогодні (22 серпня) – команда Олександра Рябоконя розпочне сезон УПЛ домашнім поєдинком проти Зорі, початок о 17:00. Також не слід забувати про дебют "сіверян" у єврокубках, який відбудеться в кінці вересня.

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