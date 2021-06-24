Чернігівський клуб у своєму офіційному Instagram оголосив про відхід капітана Владислава Огірі.

Десна визначилась з місцем проведення збору і кількістю спарингів

Півзахисник приєднався до Десни взимку 2018-го. Всього у складі команди провів 97 матчів, відзначився 3 голами. Огіря став вже сьомою втратою Десни у міжсезоння після Імерекова, Тамма, Білошевського, Полегенька, Мостового та Коноплі, який повернувся в Шахтар.

Нагадаємо, минулий сезон команда Рябоконя завершила на шостій сходинці УПЛ та залишилася без єврокубків.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21