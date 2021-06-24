Десна попрощалася з капітаном – сьома втрата клубу у міжсезоння
24 червня 13:43 - Читать на русском
Десна продовжує відпускати гравців, які кували успіхи попередніх сезонів.
Чернігівський клуб у своєму офіційному Instagram оголосив про відхід капітана Владислава Огірі.
Десна визначилась з місцем проведення збору і кількістю спарингів
Півзахисник приєднався до Десни взимку 2018-го. Всього у складі команди провів 97 матчів, відзначився 3 голами. Огіря став вже сьомою втратою Десни у міжсезоння після Імерекова, Тамма, Білошевського, Полегенька, Мостового та Коноплі, який повернувся в Шахтар.
Нагадаємо, минулий сезон команда Рябоконя завершила на шостій сходинці УПЛ та залишилася без єврокубків.
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