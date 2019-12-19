Десна підпише двох гравців Зорі, – ЗМІ

Чернігівська Десна узгодила перехід двох гравців, які не мають постійної ігрової практики в луганській Зорі.

На початку наступного року команду Олександра Рябоконя поповнять хавбек Леван Арвеладзе і нападник Пилип Будківський, інформує Dynamomania.

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Обидва футболісти не мають місця в основі команди Скрипника і готові змінити прописку. В поточному сезоні Арвеладзе зіграв 7 матчів в УПЛ, а Будківський – 10 (1 гол).

Нагадаємо, що Зоря та Десна конкурують за місце в єврокубках: луганська команда наразі посідає 3 місце в турнірній таблиці, випереджаючи чернігівську на одне очко.

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