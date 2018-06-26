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Десна підписала Євгена Белича

08:22 262 Читать на русском
Десна підписала Євгена Белича
Євген Белич / фото: ФК Десна

Талановитий вихованець чернігівського футболу Євген Белич підписав перший професійний контракт – з футбольним клубом Десна.

Десна оголосила про підписання договору з 17-річним півзахисником Євгеном Беличем. Деталі угоди не уточнюються, повідомляє офіційний сайт чернігівського клубу.

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У Євгена було кілька варіантів продовження кар'єри, в тому числі і за кордоном (ФК Кельн), але юний футболіст віддав перевагу рідному клубу - чернігівській Десні. Уже сьогодні Євген приступить до тренувань з основною командою, і після першого навчально-тренувального збору буде прийнято рішення - залишиться Белич з першою командою чи виступатиме за дублюючий склад.

"Я щасливий, що підписую перший контракт саме з Десною, тим більше, що тепер це команда УПЛ. Розумію, що буде не просто, але готовий багато працювати, вчитися і розвиватися. Впевнений, що зможу принести користь рідному клубу", – прокоментував підписання контракту з клубом Євген.

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