Десна підписала Мисака
16:09 - Читать на русском
Голкіпер Роман Мисак продовжить свої виступи в українській Прем'єр-лізі.
Про перехід 29-річного голкіпера оголосила прес-служба Десни. Умови контракту новачка не уточнюються.
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Останнім клубом Мисака був львівський Рух. У минулому сезоні воротар провів 4 матчі і пропустив 12 м'ячів. Раніше Роман виступав за Карпати, Кримтеплицю і данський Орхус.
Нагадаємо, влітку Десна втратила основного голкіпера, відпустивши Євгена Паста в СК Дніпро-1. У поточній кампанії вакантне місце забрав Ігор Литовка.
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