У таборі чернігівської Десни зараз переживають не найкращі часи.

Керівництво Десни затримує виплати футболістам чернігівського клубу, про це повідомила журналістка ТК Футбол 1, опираючись на слова головного тренера Олександра Рябоконя.

Ворскла у прекрасному матчі розписала бойову нічию з Десною

Ще влітку була інформація, що клуб переживає складну фінансову ситуацію і бюджет буде серйозно зменшений. Навіть були чутки, що чернігівці можуть знятись з розіграшу УПЛ.

Нагадаємо, у минулому сезоні чемпіонату України Десна фінішувала на 6-й сходинці.

Шахтар провів спокійну репетицію перед ЛЧ – "гірники" перемогли СК Дніпро-1 і стали головним переслідувачем Динамо