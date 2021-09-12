Десна переживає фінансові труднощі – Рябоконь підтвердив затримку зарплат футболістів
23:08 - Читать на русском
У таборі чернігівської Десни зараз переживають не найкращі часи.
Керівництво Десни затримує виплати футболістам чернігівського клубу, про це повідомила журналістка ТК Футбол 1, опираючись на слова головного тренера Олександра Рябоконя.
Ворскла у прекрасному матчі розписала бойову нічию з Десною
Ще влітку була інформація, що клуб переживає складну фінансову ситуацію і бюджет буде серйозно зменшений. Навіть були чутки, що чернігівці можуть знятись з розіграшу УПЛ.
Нагадаємо, у минулому сезоні чемпіонату України Десна фінішувала на 6-й сходинці.
Шахтар провів спокійну репетицію перед ЛЧ – "гірники" перемогли СК Дніпро-1 і стали головним переслідувачем Динамо
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter