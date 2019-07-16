Десна переглядає нападника збірної Молдови, – ЗМІ

Десна може підписати нападника збірної Молдови Александру Бойчука.

Чернігівський клуб переглядає 21-річного молдовського нападника Александру Бойчука, повідомляє Sport Arena. У минулому сезоні Бойчук виступав за Шериф на умовах оренди, власником прав на футболіста є данський Вайле.

Десна підписала Кузика

У сезоні 2018/2019 нападник зіграв за Шериф 11 поєдинків в усіх турнірах, де забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі. Також в активі Бойчука 3 поєдинки за національну збірну Молдови.

Зауважимо, що у минулому сезоні Десна посіла 8 місце у турнірній таблиці чемпіонату України та не здобула місце у єврокубках.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати