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Десна переглядає нападника збірної Молдови, – ЗМІ

14:38 176 Читать на русском
Десна переглядає нападника збірної Молдови, – ЗМІ
Александру Бойчук / Соцмережі

Десна може підписати нападника збірної Молдови Александру Бойчука.

Чернігівський клуб переглядає 21-річного молдовського нападника Александру Бойчука, повідомляє Sport Arena. У минулому сезоні Бойчук виступав за Шериф на умовах оренди, власником прав на футболіста є данський Вайле.

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У сезоні 2018/2019 нападник зіграв за Шериф 11 поєдинків в усіх турнірах, де забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі. Також в активі Бойчука 3 поєдинки за національну збірну Молдови.

Зауважимо, що у минулому сезоні Десна посіла 8 місце у турнірній таблиці чемпіонату України та не здобула місце у єврокубках.

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