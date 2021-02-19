Чернігівці оголосили про підписання найкращого бомбардира Другої ліги Євгена Чепурненка у своєму Facebook, зробивши це досить у оригінальному стилі.

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Гравець зображений у обладунках лицаря з мечем та щитом у руках. Додамо, що нападник вже виступав за Десну з 2012-го по 2014-й та з 2015-го по 2017 роки. Умови угоди не розголошуються.

До слова, Чепурненко провів першу половину сезону в складі друголігового Діназа, забивши 9 голів у 11 матчах першості.

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