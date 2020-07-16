Десна – Олександрія – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Олександрія обіграла Десну в матчі 31 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Десна – Олександрія на "Футбол 24".

Десна вже на 9-й хвилині повела у рахунку завдяки голу Тамма, проте олександрійці вирівняли становище завдяки голу Шастала. А у другій половині Мишенко та Задерака принесли перемогу гостям.

Олександрія перемогла Десну вперше в сезоні – чернігівці втратили шанси на Лігу чемпіонів

Завдяки цій перемозі Олександрія набрала 48 очок та позбавила Десну мрій на друге місце – чернігівці з 55 пунктами вже не можуть обігнати Динамо в турнірній таблиці.