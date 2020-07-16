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Десна – Олександрія – 1:3 – відео голів та огляд матчу

16 липня 23:20 - Читать на русском
Десна – Олександрія – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Десна – Олександрія – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Олександрія обіграла Десну в матчі 31 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Десна – Олександрія на "Футбол 24".

9’ Йоонас Тамм
 
Дмитро Шастал 32’
Богдан Мишенко 57’
Максим Задерака 61’
9’ Йоонас Тамм
32’ Дмитро Шастал
57’ Богдан Мишенко
61’ Максим Задерака

Десна вже на 9-й хвилині повела у рахунку завдяки голу Тамма, проте олександрійці вирівняли становище завдяки голу Шастала. А у другій половині Мишенко та Задерака принесли перемогу гостям.

Олександрія перемогла Десну вперше в сезоні – чернігівці втратили шанси на Лігу чемпіонів

Завдяки цій перемозі Олександрія набрала 48 очок та позбавила Десну мрій на друге місце – чернігівці з 55 пунктами вже не можуть обігнати Динамо в турнірній таблиці.

blog_ava
Динамо – Зоря: онлайн-відеотрансляція битви за друге місце в УПЛ – як це було
16 липня
8497
Теги
Відеоновини Десна Десна Олександрія Олександрія Десна - Олександрія
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