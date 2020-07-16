Десна – Олександрія – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Іспанія — 00:00 549
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Реал достроково став чемпіоном Іспанії – поразка Барселони вже не мала жодного значення
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Анкарагюджю офіційно розірвав контракт із Жерсоном – бійка з одноклубником стала фатальною для форварда ДинамоТуреччина — 16 лип 998
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