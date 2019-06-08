Десна оголосила про трансфер Приндети

Захисник Віталій Приндета продовжить кар'єру у складі Десни.

Сьогодні, 8 червня, Десна підписала контракт вже з другим літнім новачком. Склад чернігівського клубу підсилив центральний захисник Віталій Приндета, повідомляє прес-служба "сіверян".

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Зазначається, що контракт з 196-сантиметровим гравцем підписано терміном на два роки.

В минулому сезоні Приндета захищав кольори російського СКА-Хабаровськ, у складі якого провів 20 матчів і забив 3 голи.

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