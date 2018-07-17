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Десна оголосила про трансфер Ковпака

12:18 202 Читать на русском
Десна оголосила про трансфер Ковпака
Олександр Ковпак / фото із соцмереж

Екс-форвард Полтави Олександр Ковпак продовжить кар'єру в Десні.

Найкращий бомбардир чемпіонату України в сезоні 2008/09 Олександр Ковпак підписав контракт з Десною. Угода розрахована на 1 рік.

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"Важко сказати, скільки я заб’ю. Але що точно можу пообіцяти – так це якісне виконання своєї роботи. На кожну гру буду виходити, немов на останню та намагатимусь бути якомога кориснышим. А будуть це голи чи гольові передачі – неважливо. Головне приносити користь команді. Функціонально дуже добре себе почуваю, тож до старту сезону підходжу в чудовій формі", – цитує Ковпака офіційний сайт Десни.

У минулому сезоні Ковпак грав за Полтаву. У Першій лізі нападник забив 10 голів в 26 матчах. Раніше гравець виступав в УПЛ за Таврію, київський Арсенал, Севастополь і Ворсклу.

Теги
Трансфери Олександр Ковпак Олександр Ковпак Десна Десна Трансфери чемпіонату України
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