Про перехід стало відомо майже тиждень тому. Саме тоді Динамо повідомило про домовленість з чернігівським клубом. Сьогодні Десна презентувала Білошевського у статусі новачка.

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21-річний півзахисник буде виступати в команді Олександра Рябоконя на правах оренди до кінця календарного 2021 року, повідомляє офіційний сайт Десни.

Відзначимо, що Богдан є вихованцем чернігівського футболу. Капітан молодіжної команди Динамо народився на Чернігівщині, в місті Ніжин. І там же розпочав свої заняття футболом, в місцевій ДЮСФШ, Першим тренером Білошевського був екс-гравець Десни Руслан Попов.

Нагадаємо, що Динамо пішло на зимову перерву лідером турнірної таблиці УПЛ. Десна розташувалася на третій сходинці, поступаючись киянам сімома очками.

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