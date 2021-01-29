Константін Діма відтепер виступатиме за Десну, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт з новачком підписаний на 3,5 роки.

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Діма вже приєднався до команди на навчально-тренувальному зборі в Туреччині та проходить повноцінну підготовку до старту другої частини сезону УПЛ.

До слова, 21-річний оборонець є вихованцем Динамо Бухарест. До цього виступав лише за румунські клуби: Металул, Сепсі, Віторул та Астру. Також Константін Діма має досвід виступів за молодіжну збірну своєї країни.

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