Десна оголосила про перехід Мудрика із Шахтаря ефектним відео

Перспективний хавбек перейшов у команду Олександра Рябоконя на правах оренди, яка розрахована на один сезон, повідомляє прес-служба Десни.

"Це Михайло Пірло під'їхав?" – Мудрик знову вразив мережу черговими трюками

Зазначається, що за новий клуб 19-річний українець виступатиме під 14-м номером. У складі першої команди Шахтаря Мудрик провів лише 4 матчі, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату Уркаїни чернігівська команда завершила на четвертому підсумковому місці і вперше у своїй історії здобула право зіграти у кваліфікації Ліги Європи.

"Наразі Шахтар – фаворит на папері": чому німці били "гірників", чи заслуговував на вилучення Хочолава і хто – джокер?