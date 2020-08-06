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Десна оголосила про перехід Мудрика із Шахтаря ефектним відео

12:14 -
Десна оголосила про перехід Мудрика із Шахтаря ефектним відео
Михайло Мудрик / фото: Десна

Атакувальний півзахисник донецького Шахтаря Михайло Мудрик продовжить кар'єру в складі чернігівської Десни.

Перспективний хавбек перейшов у команду Олександра Рябоконя на правах оренди, яка розрахована на один сезон, повідомляє прес-служба Десни.

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Зазначається, що за новий клуб 19-річний українець виступатиме під 14-м номером. У складі першої команди Шахтаря Мудрик провів лише 4 матчі, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату Уркаїни чернігівська команда завершила на четвертому підсумковому місці і вперше у своїй історії здобула право зіграти у кваліфікації Ліги Європи.

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