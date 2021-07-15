Третім новачком Десни у літнє трансферне вікно став Тарас Завійський, повідомляє офіційна Facebook-сторінка чернігівського клубу.

Селін офіційно перейшов у Десну

Контракт вихованця Карпат з новим клубом розрахований на 2 роки, а приєднався він до сіверян на правах вільного агента.

Додамо, що минулий сезон Завійський провів у складі Олімпіка, записавши до свого активу 1 асист. Раніше Тарас виступав за Карпати, Львів, німецьку Бухонію Фліден та Миколаїв.

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