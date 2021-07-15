Десна офіційно підписала вихованця Карпат
15 липня 21:06 - Читать на русском
Чернігівський клуб продовжує підсилювати склад перед початком нового сезону.
Третім новачком Десни у літнє трансферне вікно став Тарас Завійський, повідомляє офіційна Facebook-сторінка чернігівського клубу.
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Контракт вихованця Карпат з новим клубом розрахований на 2 роки, а приєднався він до сіверян на правах вільного агента.
Додамо, що минулий сезон Завійський провів у складі Олімпіка, записавши до свого активу 1 асист. Раніше Тарас виступав за Карпати, Львів, німецьку Бухонію Фліден та Миколаїв.
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