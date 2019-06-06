Десна офіційно підписала Калітвінцева

Владислав Калітвінцев офіційно став гравцем Десни.

26-річний півзахисник підписав з чернігівським клубом контракт, який розрахований на 2 роки, повідомляє офіційний сайт Десни. Інші деталі угоди не розголошуються.

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Нагадаємо, Калітвінцев – вихованець Динамо, у структурі якого перебував з самого дитинства по зиму 2019-го року.

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Останнім клубом 26-річного півзахисника був Арсенал-Київ, з яким хавбек провів півсезону. За цей час Калітвінцев зіграв у 11 матчах, забив гол та віддав 1 результативну передачу.