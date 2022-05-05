Десна очікує на допомогу від дортмундської Борусії у відбудові стадіону в Чернігові
Менеджер Десни Димтро Дорошко розповів про можливість відновити стадіон імені Юрія Гагаріна у Чернігові.
"Я не є експертом з таких питань, але на вигляд скажу, що мені здається, він не підлягає відновленню. Це потрібно повністю все руйнувати й будувати із самого початку.
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Ми прочитали заяву міністра, що дортмундська Борусія разом з урядом Німеччини хочуть відновити стадіон. Це поки все, що відомо на сьогодні", – зазначив Дорошко у коментарі Футбол News.
Нагадаємо, наші воїни вже вибили російських окупантів з Чернігівської області, тому місцеве населення перебуває у відносній безпеці та будує надії на відбудову інфраструктури. Стадіон імені Юрія Гагаріна, на якому свої домашні поєдинки Десна, був розбомблений рашистами.
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